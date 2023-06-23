23 июня, 10:04
Cаммит G20

Глава Афросоюза попросил о полноценном участии Африки в саммите G20 в Нью-Дели

Саммит пройдет в сентябре

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Глава Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани призвал предоставить Африке статус полноценного участника в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Нью-Дели в сентябре. Такое заявление он сделал в ходе церемонии закрытия саммита по новому глобальному финансовому пакту.

"Поскольку вы упомянули страны, входящие в Африканский союз, я хочу попросить вас всех, чтобы на следующем саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели Африка была представлена как полноценный член", - заявил он.

Ассумани добавил, что Африка готовится занять свою нишу в многополярном мире и просит о поддержке.

Ранее президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к странам "Большой двадцатки" в качестве постоянного члена.

Саммит проходит в Париже 22-23 июня. По замыслу его инициатора президента Франции Эмманюэля Макрона, задача саммита заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии, как ожидается, примут участие лидеры 50 государств, в том числе ФРГ, Бразилии, ЦАР, Сенегала, Чада, Египта, Туниса, ЮАР, Кении и других. 

Теги:
СШАИндияСаммит G20Байден, ДжоАссумани, Азали
© Информационное агентство ТАСС
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