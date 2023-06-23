В Черниговской области Украины объявили "всеобщую мобилизацию"

Всех находящихся на воинском учете граждан от 18 до 59 лет обязали явиться в местные ТЦК для уточнения годности к военной службе

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Военный комиссариат Черниговской области предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинское название военкомата) в десятидневный срок. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на соответствующий документ.

Издание отмечает, что при поддержке Черниговской областной госадминистрации состоялся брифинг ее начальника полковника Олега Гончарука, который рассказал представителям СМИ об основных мерах по мобилизации, которые проходят в Черниговской области.

"Все граждане от 18 до 59 лет, находящиеся на воинском учете, обязаны явиться в местные ТЦК для уточнения их пригодности к военной службе", - говорится в документе.

В приказе также отмечается, что граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва по мобилизации, несут административную и уголовную ответственность.

Ранее аналогичные меры по введению всеобщей мобилизации были приняты в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины. Как сообщало издание "Страна", глава городского территориального центра комплектования Ивано-Франковска издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок. Аналогичный приказ 22 июня был издан военкомом Оболонского района Киева.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были продлены на 90 дней, до 18 августа 2023 года.