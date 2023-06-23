МИД Израиля заявил, что страна всегда осуждала нацизм

В дипведомстве отметили, что никто не вправе учить Иерусалим чтить память о Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июня. /ТАСС/. Позиция Израиля в отношении преступлений нацизма однозначна и неизменна, и никто не вправе учить еврейское государство тому, как следует чтить историческую память о Холокосте. С таким заявлением выступил в пятницу официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.

"Нет никаких изменений в политике Израиля, которая полностью не приемлет и отвергает прославление преступников, сотрудничавших с нацистами в убийстве евреев", - написал он на своей странице в Twitter.

"Никому не следует преподавать Государству Израиль, Министерству иностранных дел Израиля или его дипломатам уроки о важности сохранения памяти о Холокосте или о войне с искажением истории", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский в интервью израильскому порталу Iton.tv заявил, что украинцы находятся "в поиске своих героев", и перечислил такие фамилии, как Бандера, Шухевич, Мельник, которые представляли Организацию украинских националистов (запрещена в РФ). Он подчеркнул, что израильский взгляд на этих личностей сильно отличается от украинского, но при этом выразил мнение, что неправильно было бы увязывать поддержку Киева с "тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника".

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила израильскому послу о "национальной политике", которую бандеровцы на Украине проводили против еврейского населения. По ее словам, "евреи на оккупированной нацистами Украине" были "действительно в массе своей уничтожены, сожжены и закопаны без могил и опознавательных знаков, всего - около 1,4 млн человек". Захарова добавила, что после слов Бродского "ни одна организация в защиту памяти жертв Холокоста и бровью не повела". В связи с этим она подчеркнула, что "про Холокост надо помнить не только потому, что он был тогда, но и чтобы его не было никогда, и не только в отношении одной национальности или религии, а в отношении всех".