В МИД Украины заявили об отсутствии у Киева намерений создать "грязную бомбу"

По словам главы украинского ведомства Дмитрия Кулебы, страна "никогда не имела, не имеет и не планирует приобретать" такое оружие

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Украины не имели "грязную бомбу" и не собираются ее создавать. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина никогда не имела ["грязную бомбу"], не имеет и не планирует приобретать "грязные бомбы", - написал он на странице в Twitter.

19 июня в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщили ТАСС, что Киев мог продолжить работу по созданию "грязной" ядерной бомбы - начиненного взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпаса, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории. По информации службы, российская сторона также получила данные о решении украинских властей отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступил с утверждением, что Украина может в короткие сроки создать ядерное оружие. По его словам, в качестве гарантий безопасности Киев необходимо либо принять в НАТО "за один день", либо же Украина будет создавать ядерное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пытался обвинить Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Это было сделано буквально через несколько часов после того, как появилась информация о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью.