Канцлер Австрии призвал ЕК использовать имеющиеся деньги, а не просить о допвзносах

Еврокомиссия могла бы использовать €480 млрд из европейского фонда восстановления экономики и фонда сбалансированного развития ЕС, считает Карл Нехаммер

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Европейской комиссии (ЕК) стоит сконцентрироваться на использовании имеющихся средств, прежде чем просить страны-члены Евросоюза (ЕС) о новых взносах. Об этом заявил в четверг канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире радио ORF, комментируя просьбу ЕК к странам ЕС выделить дополнительные взносы в бюджет объединения в размере €66 млрд до 2027 года.

"Есть множество фондов, которые не были использованы <...> Думаю, стоит уделить им приоритетное внимание, прежде чем просить у стран-членов деньги налогоплательщиков", - сказал политик.

По его словам, ЕК могла бы использовать €480 млрд из европейского фонда восстановления экономики и фонда сбалансированного развития ЕС. Он отметил, что ЕК также могла бы сэкономить на административных функциях.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила, что Еврокомиссия просит все 27 стран ЕС выделить в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на общую сумму €66 млрд до 2027 года. По ее словам, сейчас Брюссель нуждается в дополнительных €50 млрд на финансирование программ помощи Украине в виде грантов и кредитов на ближайшие 4 года, еще €15 млрд - на борьбу с миграцией, €10 млрд - на поддержку европейской экономики и конкурентоспособности Евросоюза. Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия сможет изыскать порядка €9 млрд путем перераспределения средств из недоиспользованных фондов сообщества, но остальные €66 млрд ЕК рассчитывает получить от государств ЕС.