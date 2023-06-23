На Украине прокомментировали оценки готовности для переговоров о членстве в ЕС

В Киеве ожидали более высоких оценок по выполнению условий Евросоюза, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Украинские власти ожидали более высоких оценок выполнения условий для начала переговоров о вступлении в ЕС, особенно в части борьбы с коррупцией. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Киева к переговорам.

"Конечно, наши амбиции были больше. В частности, мы рассчитывали, что блок мероприятий, связанный с антикоррупцией, будет оценен более, скажем так, глубоко", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

При этом Стефанишина утверждает, что для самой Еврокомиссии признание выполненным хотя бы одного блока рекомендаций в течение года после предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС является "беспрецедентной историей", ведь другие страны "годами работают над их реализацией". "Поэтому для нас, конечно, математически это такие цифры достаточно скромные, но для Европейской комиссии это уже исторический прорыв. Нам это очень приятно и важно, что эта промежуточная оценка четко зафиксировала шаги, которые еще остались", - считает она.

В докладе Еврокомиссии указаний на исторический прорыв нет, зато есть четкие оценки выполнения Киевом рекомендаций. Так, на данный момент Украина полностью выполнила лишь два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС, приняв законодательство о судебной реформе и свободе СМИ. Прогресс в реформе конституционного суда был оценен на четверку по пятибалльной шкале. А в части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, по деолигархизации и статусу меньшинств Киев "получил" тройку. Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий, который представлял промежуточный доклад, указал, что Украине "еще очень много предстоит сделать".

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ. Как подчеркивала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, для начала переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно усилить судебную систему и борьбу с коррупцией, провести деолигархизацию и несколько других реформ. Процесс переговоров об условиях приема страны в сообщество может занимать неопределенно долгий период, а статус кандидата не дает гарантии вступления в ЕС.