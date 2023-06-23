Президент Бразилии заявил о необходимости внести изменения в работу Совбеза ООН

Луис Инасиу Лула да Силва также отметил, что не оправдывает нынешние ожидания мира и Международный валютный фонд

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен претерпеть изменения, он не может работать так, как работал раньше. Такое мнение выразил в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту.

"Говоря о Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, хочется сказать следующее: мы не можем просто воспроизводить политику прошлого, - заявил он. - ООН должна измениться, она должна стать более представительной".

По словам президента, не оправдывает нынешние ожидания мира и Международный валютный фонд (МВФ). "То, что было создано после Бреттон-Вудских институтов, больше не функционирует и не соответствует чаяниям и интересам общества. Мы должны четко обозначить, что Всемирный банк не оправдывает ожиданий. И мы должны очень четко обозначить, что это касается и МВФ", - подчеркнул Лула да Силва. Говоря о долге Аргентины перед МВФ и требованиях финансовой организации к стране, президент Бразилии подчеркнул невозможность взаимодействия "с институтами, работающими по такому неверному принципу". По его мнению, Всемирный банк и МВФ "должны принять новые ориентиры, больше участников в управление, уйти от системы маленького закрытого клуба 1945, 1946, 1947, 1948 годов".

"Пожалуйста, готовьтесь. Я вернулся, и я намерен бороться еще усерднее, чем когда-либо ранее", - заключил президент Бразилии.

Саммит по новому глобальному финансовому пакту проходит в Париже 22-23 июня. По замыслу президента Франции Эмманюэля Макрона, являющегося его инициатором, задача встречи заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии принимают участие лидеры 50 государств.