Зеленский пообещал иностранным инвесторам "защиту от чиновников"

По словам президента Украины, о желании инвестировать в страну заявили 500 компаний

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал иностранным инвесторам, которые заявили о желании участвовать в восстановлении страны, "защиту от чиновников".

"Продолжаем работать над защитой бизнеса от чиновников, улучшением инвестиционного климата и обеспечением равных условий для всех участников", - написал он в Telegram-канале.

Зеленский утверждает, что по итогам прошедшей в Лондоне второй международной конференции по восстановлению Украины о желании инвестировать в страну заявили 500 компаний.

Проблема коррупции стоит на Украине остро, это неоднократно отмечали ее западные партнеры и называли одним из препятствий к вступлению страны в ЕС. Также агентство Bloomberg сообщало, что проведение реформ, направленных на укрепление верховенства закона и борьбу с коррупцией, является условием ЕС для получения анонсированной Брюсселем помощи в €50 млрд.

Коррупционные скандалы неоднократно разгорались и внутри страны, когда журналисты местных изданий проводили собственные расследования и описывали схемы незаконного обогащения чиновников. Одним из последних стал скандал вокруг госзакупок по линии Минобороны, который привел к отставкам в руководстве ведомства, своей должности тогда лишился один из заместителей министра. Появлялись сообщения о возможном увольнении министра обороны Алексея Резникова, однако он сохранил свой пост.