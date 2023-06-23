Президент Кении назвал бесполезным соперничество Запада и Китая в Африке

Уильям Руто заявил, что у него прекрасные партнерские отношения с КНР

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Кении Уильям Руто назвал бесполезным и ненужным конкуренцию между Западом и Китаем на африканском континенте. Об этом он заявил в пятницу, выступая на саммите по новому глобальному финансовому пакту.

"У нас прекрасные партнерские отношения с Китаем. И я хочу сказать, что соперничество Запада и Китая в Африке бесполезное и ненужное, когда мы говорим о борьбе с изменением климата", - сказал он.

Президент Кении поблагодарил французского коллегу Эмманюэля Макрона, организовавшего саммит, за то, что в нем приняли участие как китайские, так и западные представители. Он также пригласил его принять участие в Африканском климатическом саммите, который пройдет в сентябре в столице Кении Найроби.

Саммит проходит в Париже 22-23 июня. Задача саммита заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах. В мероприятии, как ожидается, примут участие лидеры 50 государств, в том числе ФРГ, Бразилии, ЦАР, Сенегала, Чада, Египта, Туниса, ЮАР, Кении и других.