23 июня, 12:09
Военная операция на Украине

Rheinmetall поставит Украине летом еще 20 БМП Marder

В концерне сообщили, что получили поручение кабмина на поставки БМП в мае

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Оборонный концерн Rheinmetall поставит Украине по поручению правительства ФРГ летом еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении компании.

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В Rheinmetall пояснили, что получили поручение кабмина на поставки БМП в мае 2023 года. "Стоимость исчисляется нижним двузначным числом миллионов евро", - говорится в заявлении. "Marder предполагается передать уже летом 2023 года", - подчеркнули в компании.

В мае Rheinmetall передал Киеву 20 Marder, еще 20 были предоставлены Украине из запасов Бундесвера. Таким образом, ВСУ будет направлено в общей сложности 60 таких БМП.

В оборонном концерне также сообщили, что могут передать еще 60 Marder и уже якобы ведется работа над решением этого вопроса.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что поставки Западом оружия лишь затягивают конфликт на Украине. 

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УкраинаГерманияВоенная операция на Украине
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