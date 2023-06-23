Главы МИД стран ЕС 26 июня одобрят девятый пакет санкций против Ирана

По словам представителя ЕС, несмотря на регулярное введение Евросоюзом санкций против Тегерана, Брюссель все еще рассчитывает на достижение соглашения по ядерной программе

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании 26 июня в Люксембурге одобрят девятый пакет санкций против Ирана, властей которого Брюссель считает ответственными за нарушения прав человека. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Девятый пакет санкций против Ирана будет одобрен", - сказал он.

При этом дипломат в очередной раз подчеркнул, что несмотря на регулярное введение Евросоюзом санкций против Тегерана, Брюссель все еще рассчитывает на достижение соглашения по ядерной программе Ирана.

Евросоюз ранее уже ввел восемь пакетов санкций против Ирана за нарушение прав человека в этой стране. Ограничения заключаются в заморозке европейских активов, запрете на въезд в Евросоюз и запрете европейскому бизнесу на любые деловые контакты с фигурантами черного списка. Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предположил, что постоянное введение новых санкций ЕС против Ирана не должно влиять на усилия по реанимации ядерной сделки с Ираном, которая должна гарантировать, что атомная программа Тегерана носит исключительно мирный характер.