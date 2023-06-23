Литва призвала дополнить пакет санкций против РФ региональными и национальными мерами

Как отметил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис, объемы восточной торговли ЕС не снижаются и не замедляются

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Новый пакет санкций Евросоюза против России, вступивший в силу в пятницу, необходимо для действенного заслона обхода санкционных ограничений дополнить региональными и национальными мерами. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как отметил министр, объемы восточной торговли ЕС не снижаются и не замедляются. "Мы наблюдаем рост торговли третьих стран с Россией уязвимой продукцией, которая оказывается на поле боя, поэтому для заслона обхода санкций хороший 11-й пакет следует дополнить региональными и национальными мерами", - приводятся в сообщении слова Ландсбергиса.

Новый пакет вступил в силу в пятницу. Он включает в себя рестрикции против 5 российских СМИ, 87 оборонных предприятий. Также среди мер - запреты на продажу России пневматического, газового и прочего подобного оружия, на поставку в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, электромобилей и гибридов. Кроме того, под санкции подпали зарубежные компании, которые якобы помогают РФ обходить ограничения.