23 июня, 12:31

В Зимбабве утвердили 11 кандидатов для участия в президентских выборах

По данным The Herald, комиссия также отклонила заявки от 10 человек, которые добивались выдвижения в качестве кандидатов на президентские выборы

ПРЕТОРИЯ, 23 июня. /ТАСС/. Номинационная комиссия Зимбабве утвердила одиннадцать кандидатов для участия в президентских выборах, которые пройдут в августе. Об этом сообщила в пятницу газета The Herald.

Среди них - действующий глава государства Эммерсон Мнангагва и один из лидеров оппозиции Нельсон Чамиса, отмечает издание. Одновременно комиссия отклонила заявки от 10 человек, которые добивались выдвижения в качестве кандидатов на президентские выборы. У них есть четыре дня для обжалования решения Номинационной комиссии, которая действует в составе Верховного суда Зимбабве.

Среди допущенных в качестве кандидатов до президентских выборов фигурируют также глава оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" Дуглас Мвонзора и Савион Касукувере, близкий соратник бывшего зимбабвийского президента Роберта Мугабе. Ожидается, что основная борьба за голоса избирателей произойдет между Мнангагвой и Чамисой. Мнангагва уже побеждал на выборах летом 2018 года после того, как годом ранее был отстранен от власти Мугабе.

Президентские выборы состоятся в Зимбабве 23 августа 2023 года и пройдут одновременно с парламентскими и местными. Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября. 

Теги:
ЗимбабвеМнангагва, Эммерсон
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