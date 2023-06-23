23 июня, 12:24

Король Нидерландов одобрил отставку обвиненного в оскорблениях, угрозах и хамстве министра

Пока решения по назначению нового министра начального и среднего образования королевства нет

ГААГА, 23 июня. /ТАСС/. Король Нидерландов Виллем-Александер утвердил отставку министра начального и среднего образования Денниса Вирсмы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении информационной службы правительства.

Вирсма подал в отставку 23 июня. "Король одобрил отставку по рекомендации премьер-министра [Марка Рютте], <...> выразив признательность министру за исполнение своих обязанностей", - говорится в документе.

На данный момент решения по назначению нового министра начального и среднего образования не принято, временно исполнять его обязанности по совместительству будет министр образования, культуры и науки Роберт Дейкграф.

Вирсма принял решение уйти в отставку после обвинений в недостойном поведении, в частности, оскорблениях, угрозах и хамстве по отношению к своим подчиненным. 

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