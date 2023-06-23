Алиев считает, что мирный договор Баку и Еревана должен учитывать поствоенные реалии

Президент Азербайджана напомнил, что Армения признала территориальную целостность его страны

БАКУ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что мирное соглашение между Баку и Ереваном должно учитывать поствоенные реалии.

"Это мирное соглашение должно быть подписано на основе норм и принципов международного права. В этом мирном соглашении должны быть учтены поствоенные реалии", - сказал азербайджанский лидер, выступая на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей сил специального назначения Минобороны республики.

Алиев, слова которого приводит государственное информационное агентство АзерТАдж, подчеркнул, что завершение мирных переговоров между Баку и Ереваном нужно и Азербайджану, "а еще больше - Армении".

Он напомнил, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана. "Эти заявления должны быть еще и на бумаге, и Армения должна их подписать. Только в таком случае на Южном Кавказе может воцариться долгосрочный мир", - добавил он.

Другими важными условиями для мира президент Азербайджана назвал вывод вооруженных формирований Армении из Карабаха и открытие Зангезурского коридора, который позволит соединить Нахичевань с основной частью страны, а также связать Турцию с Нахичеванью, Азербайджаном и странами Центральной Азии через Каспийское море.