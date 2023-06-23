В ЕС подтвердили, что встречу между Западом и Глобальным Югом в Дании инициировал Киев

Представитель Евросоюза отметил, что встреча "будет открыта Индии, Бразилии и даже Китаю"

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Украина инициировала встречу представителей западных стран с коллегами из государств Глобального Юга 24 июня в Копенгагене. Об этом журналистам сообщил в пятницу в Брюсселе представитель ЕС.

"Встреча в Копенгагене созвана Украиной. Она будет открыта Индии, Бразилии и даже Китаю. Идея - начать работу (по урегулированию на Украине - прим. ТАСС) за пределами формата "семерки". Индия и Бразилия, кажется, подтвердили. Мы надеемся, что и Китай присоединится", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители западных стран проведут 24-25 июня в Копенгагене консультации по украинской проблематике с их коллегами из государств Глобального Юга, которые до сих пор не присоединились к антироссийским санкциям. Ожидается, что в переговорах примут участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, представители Еврокомиссии, "посланники ЮАР, Бразилии и Индии", а также "один из крупных украинских чиновников". Китай пока не подтвердил участие в данном мероприятии, а со стороны Бразилии ожидается "главный дипломатический советник президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы". Список участников "пока еще не сформирован окончательно", уточнило агентство.

Западные страны намерены попытаться в ходе переговоров "повлиять на страны Глобального Юга", которые до сих пор "по большей части нейтрально" относились к конфликту на Украине, указывало агентство.