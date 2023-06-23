Зеленский исключил проведение на Украине выборов президента до завершения боевых действий

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс ранее заявил, что Киев должен найти способ провести в срок парламентские и президентские выборы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президентские выборы на Украине могут пройти только после завершения боевых действий. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, видеоверсия которого опубликована в Telegram-канале главы государства.

"Согласно законодательству [Украины], выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий", - ответил он на вопрос, пройдут ли на Украине президентские выборы в следующем году.

Ранее председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что украинские власти должны найти способ провести в срок парламентские и президентские выборы. В ответ на это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в условиях действующего в стране военного положения "никаких выборов проходить не может". В беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее напомнил, что для проведения парламентских выборов 29 октября 2023 года, как это положено по закону, Украина после 18 августа должна не продлевать военное положение, а объявить о проведении выборов и начале 28 августа избирательной кампании, которая должна продлиться 60 дней. В соответствии с законодательством страны очередные выборы президента должны пройти весной 2024 года.

Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля 2022 года. Срок его действия продлевался неоднократно. В последний раз это произошло 20 мая текущего года, когда военное положение продлили на 90 дней - до 18 августа.