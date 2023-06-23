СНБО Украины решил привлечь к ответственности виновных в непригодности 25% бомбоубежищ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все защитные сооружения должны привести в надлежащее состояние

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил привлечь к ответственности виновных в непригодности 25% бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что ключевой темой заседания станут укрытия на Украине, в связи с чем могут быть приняты кадровые решения.

На заседании Совбеза также обсуждались судебная реформа и ускорение работы над выполнением условий для начала переговоров о вступлении в ЕС. Согласно предварительному докладу Еврокомиссии, представленному 22 июня, Украина полностью выполнила лишь два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, по деолигархизации и статусу меньшинств Киев "получил" тройку по пятибалльной шкале.

Скандал вокруг городских укрытий Киева

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за неудовлетворительного состояния гражданских укрытий. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, где после событий 1 июня была создана комиссия по проверке, в которую вошли представители госслужбы по ЧС, полиции, районных администраций и служб города. Ситуацию взял на контроль министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Позже он назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице критической и заявил, что половина проверенных комиссией объектов не соответствуют требованиям.

2 июня на сайте главы государства Владимира Зеленского появилась петиция в поддержку отстранения главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко от должности на время расследования, а сам Зеленский пригрозил ответственностью столичным чиновникам за ненадлежащую подготовку бомбоубежищ.

При этом Кличко связал давление на него с политическими опасениями команды президента и заявил, что защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которых назначает лично президент.