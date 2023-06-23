23 июня, 13:21
Военная операция на Украине

В ЕС сообщили об отсутствии информации о якобы готовящемся РФ теракте на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Москва "готовит теракт с выбросом радиации" на станции

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз не располагает информацией о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации, как утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом журналистам в Брюсселе заявил в пятницу представитель ЕС.

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"Нет информации об определенной атаке", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского.

Ранее Зеленский утверждал, что оповестил Бразилию, Индию, Китай, США, страны Европы, Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал через несколько часов после того, как появилась информация о визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины очередной ложью. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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