В ЕС сообщили об отсутствии информации о якобы готовящемся РФ теракте на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Москва "готовит теракт с выбросом радиации" на станции

БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Евросоюз не располагает информацией о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации, как утверждает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом журналистам в Брюсселе заявил в пятницу представитель ЕС.

"Нет информации об определенной атаке", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать слова Зеленского.

Ранее Зеленский утверждал, что оповестил Бразилию, Индию, Китай, США, страны Европы, Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал через несколько часов после того, как появилась информация о визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины очередной ложью.