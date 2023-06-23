Послы ЕС утвердили проект расширения производства боеприпасов до 1 млн в год

План милитаризации экономики ЕС предусматривает выделение до €1 млрд из Европейского фонда мира и €500 млн из бюджета Евросоюза

СТОКГОЛЬМ, 23 июня. /ТАСС/. Постоянные представители стран - членов Евросоюза договорились в пятницу о расширении производства артиллерийских боеприпасов, ракет для РСЗО и ПВО в странах ЕС до 1 млн в год. Об этом сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европарламентом о регламенте акта поддержки производства боеприпасов (ASAP, Act in Support of Ammunition - прим. ТАСС). Это будет способствовать наращиванию производственных мощностей ЕС по производству боеприпасов, что позволит его оборонной промышленности лучше поддерживать Вооруженные силы Украины и государств-членов", - говорится в сообщении.

Речь идет о ракетах для РСЗО и ПВО. Еврокомиссия представила в начале мая предложения по акту поддержки производства боеприпасов, который должен повысить заинтересованность европейской оборонной промышленности в инвестициях в наращивание производственных мощностей, включая увеличение поставок сырья, оборудования и числа рабочих. План ставит своей целью производство 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев.

План милитаризации экономики ЕС предусматривает выделение до €1 млрд из Европейского фонда мира и €500 млн из бюджета ЕС.

На основании утвержденного послами в пятницу переговорного мандата Совет ЕС должен согласовать проект с Европарламентом.