Лидеры оппозиции в Индии заявили о намерении совместно бороться на выборах с правящей БДП

На запланированной на "следующий месяц" встрече оппозиционные партии планируют договориться, "кто и от кого округа будет избираться"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июня. /ТАСС/. Лидеры ведущих оппозиционных партий Индии провели первую объединительную встречу и заявили о намерении совместно бороться с правящей более девяти лет "Бхаратия джаната парти" на всеобщих выборах в 2024 году. Об этом в пятницу сообщило агентство NNI.

Встреча состоялась в городе Патна, столице штата Бихар. Мероприятие проходило в резиденции главного министра штата Нитиша Кумара, который является лидером "Объединенной народной партии". Переговоры высокопоставленных политиков, среди которых также были глава штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи и представитель Индийского национального конгресса Рахул Ганди, продолжались несколько часов.

"Это была хорошая встреча, на которой было принято решение совместно бороться на выборах. В следующем месяце мы проведем еще одну встречу, где наша программа действий приобретет оконченный вид. Кто и от кого округа будет избираться, мы решим на следующей встрече", - заявил Кумар на пресс-конференции по итогам совещания.

Всего в нем приняли участие представители полутора десятка партий. Как ожидается, следующая встреча оппозиции состоится 12 июля в Шимле, штата Химачал-Прадеш.

В нынешнем составе Лок Сабхи (нижней палаты парламента Индии) БДП контролирует абсолютное большинство мест. В 2024 году в стране пройдут очередные всеобщие выборы, на которых оппозиционные партии надеются одержать победу и прервать почти 10-летнее правление Нарендры Моди. При этом результаты опросов общественного мнения показывают высокий уровень одобрения работы Моди, а наблюдатели склоняются к тому, что у БДП есть высокие шансы добиться победы в 2024 году.