Зеленский пообещал кадровые решения по итогам заседания СНБО по ситуации с бомбоубежищами

По словам президента Украины, "особенно цинично и постыдно обстоит дело в тех городах, которые имеют значительные финансовые ресурсы"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал кадровые решения по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), одной из тем которого стала ситуация с бомбоубежищами в стране.

"Сегодня на заседании [СНБО] участники рассмотрели ситуацию с убежищами в областях, районах и городах. <...> Выводы неутешительные почти по всей стране. Особенно цинично и постыдно обстоит дело в тех городах, которые имеют значительные финансовые ресурсы, но, к сожалению, другие приоритеты. Будут приняты кадровые решения", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Зеленский сообщил, что по итогам заседания Совет национальной безопасности и обороны Украины решил привлечь к ответственности виновных в непригодности 25% бомбоубежищ по стране и трети по Киеву.

На Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием гражданских бомбоубежищ. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, где была создана комиссия по проверке укрытий. Зеленский заявил, что столичные чиновники понесут ответственность за проблемы с бомбоубежищами, и пригрозил нокаутом, намекая на боксерское прошлое мэра Киева Виталия Кличко. Сам Кличко связал давление на него с политическими интересами команды президента Зеленского.