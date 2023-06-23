В Киеве заявили, что глава Минэнерго встречался с Гросси на конференции в Лондоне

Сообщается, что темой обсуждения стала ситуация на Запорожской атомной электростанции, в том числе результаты последней поездки туда миссии агентства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Украинский министр энергетики Герман Галущенко встретился с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси на полях международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минэнерго.

"Министр энергетики Украины Герман Галущенко и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в рамках конференции по восстановлению Украины в Лондоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что темой обсуждения стала ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в том числе результаты последней поездки туда миссии агентства, и помощь в преодолении последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. По данным ведомства, планируется визит миссии МАГАТЭ в пострадавшие от ЧП районы.

Гросси 15 июня приезжал на Запорожскую АЭС во главе миссии экспертов МАГАТЭ. Это был его третий визит на станцию.

23 июня в Калининграде прошла встреча Гросси с российской делегацией, в ходе которой обсуждались вопросы обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС, поднятые им на брифинге в Совбезе ООН 30 мая. Как сообщили в Росатоме, глава госкорпорации Алексей Лихачев подчеркнул, что российская сторона ожидает от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению ударов Вооруженных сил Украины как по Запорожской атомной электростанции, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры.