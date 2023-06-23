ООН по-прежнему не знает деталей подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса

Заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала стороны конфликта воздержаться от подобных атак

ООН, 23 июня. /ТАСС/. ООН по-прежнему не известны детали подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса, однако организация призывает стороны в любом случае воздерживаться от подобных атак. Об этом заявила в пятницу заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

"Мы обеспокоены сообщениями о повреждении крупнейшего в мире аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области Украины. Обстоятельства этого инцидента остаются неизвестны", - сказала она.

"Атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры являются нарушениями международного права. Все подобные атаки должны прекратиться немедленно, происходят ли они на украинской или российской территории", - добавила Дикарло.