23 июня, 14:18,
обновлено 23 июня, 14:43
Военная операция на Украине

ООН по-прежнему не знает деталей подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса

Заместитель генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала стороны конфликта воздержаться от подобных атак

ООН, 23 июня. /ТАСС/. ООН по-прежнему не известны детали подрыва аммиакопровода Тольятти - Одесса, однако организация призывает стороны в любом случае воздерживаться от подобных атак. Об этом заявила в пятницу заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

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"Мы обеспокоены сообщениями о повреждении крупнейшего в мире аммиакопровода Тольятти - Одесса в Харьковской области Украины. Обстоятельства этого инцидента остаются неизвестны", - сказала она.

"Атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры являются нарушениями международного права. Все подобные атаки должны прекратиться немедленно, происходят ли они на украинской или российской территории", - добавила Дикарло. 

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