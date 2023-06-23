Литва рассчитывает на постоянное присутствие военных США

Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис считает, что это послужит укреплению сдерживания и обороны восточного фланга НАТО

ВИЛЬНЮС, 23 июня. /ТАСС/. Вильнюс заинтересован в постоянном присутствии американских военных подразделений на территории страны. Об этом в пятницу, как сообщила пресс-служба МИД, во время встречи с делегацией Сената Конгресса США заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы особенно ценим вклад США в обеспечение безопасности нашего региона и Литвы, - приводятся в сообщении его слова. - Надеемся на то, что американские военные будут находиться в Литве постоянно, что послужит укреплению сдерживания и обороны восточного фланга НАТО".

В Литве с 2019 года дислоцируется батальон армии США с регулярной ротацией. В его составе насчитывается более 500 военнослужащих, танки M1A2 Abrams, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M1068A3 и другая техника. Согласно действующему плану, размещение подразделения расписано до конца 2025 года.

Вильнюс хотел бы изменить принцип ротационной дислокации на формат постоянного присутствия. Какие шаги для этого нужно сделать, Ландсбергис не уточнил.