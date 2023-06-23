23 июня, 14:29,
обновлено 23 июня, 14:35

Постоянная пятерка СБ ООН обсудила сокращение стратегических рисков

Стороны также пересмотрели национальные ядерные доктрины

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Страны постоянной пятерки Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) обсудили на рабочем уровне сокращение стратегических рисков и национальные ядерные доктрины. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

По ее свидетельству, эти консультации состоялись 13-14 июня в Каире. "Эксперты из министерств иностранных дел и обороны [упомянутых стран] обсудили сокращение стратегического риска, а также ядерные доктрины и политику", - отмечается в заявлении. 

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СШАВеликобританияРоссияКитайФранция
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