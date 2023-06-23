На Украине рассматривают вопрос ужесточения наказания за коррупцию в сфере правосудия

Глава государства Владимир Зеленский предложил увеличить срок отбывания в тюрьме по этим статьям от 10 до 15 лет с конфискацией имущества

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Украины изучают вопрос об ужесточении наказания за проявления коррупции в сфере правосудия, соответствующие предложения Верховной рады рассмотрели на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Очевидно, что кейс уже бывшего председателя Верховного суда [Всеволода Князева] и другие такие ситуации в судебной системе требуют более жесткой государственной политики в отношении требований к судьям, ко всем, кто работает в системе правосудия, и их ответственности за нарушения, за коррупционные нарушения. Верховная рада Украины обращалась в СНБО. Сегодня мы обращение рассмотрели. <...> Итак, предложения. Ужесточить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия. И чтобы это было ощутимо - от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. И чтобы это касалось тех, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский также заявил, что судей предлагают проверять на их "добросовестность" не только при назначении на должность, но и во время их работы. "Считаю, что следует проверять, в частности, с использованием детектора лжи", - подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что на Украине также важно усилить роль судов присяжных и расширить число случаев их применения.

15 мая занимавший в то время пост председателя Верховного суда Украины Всеволод Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам Верховного суда от украинского миллиардера, владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. В пресс-службе предпринимателя отвергли подозрения в даче взятки. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. Князев заявил, что считает дело против него политическим заказом и местью. Он утверждал, что в его кабинете "просто хранились" деньги, которые приносили разные лица, в том числе судьи. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около $2,9 млн. Позднее сообщалось о проведении обысков у других судей Верховного суда.