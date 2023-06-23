Украинский командующий Сырский заявил, что ВСУ пока не ввели в бой основные силы

По его словам, необходимо быть готовым к тому, что этот процесс "займет определенное время"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не задействовали в ходе контрнаступления свои основные силы. С таким утверждением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian.

"Все хотят добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет определенное время, потому что обе стороны сосредоточили много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий. Наши главные силы еще не вступили в бой, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", - утверждал Сырский.

Он сообщил, что ВСУ в настоящий момент держат в резерве танки Challenger 2, которые Киеву поставила Великобритания, не уточнив их количество. "Это большой секрет", - добавил он.

20 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ВСУ сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления, которое проходит не так быстро, как хотелось бы украинским властям. При этом она пообещала, что "главный удар" ВСУ "еще впереди". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что украинские вооруженные силы при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.