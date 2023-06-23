В Киеве заявили об отсутствии на Украине понятия российского национального меньшинства

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина считает, что ни один из европейских лидеров не должен настаивать на том, чтобы Украина уделяла внимание русскому языку

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Понятия российского национального меньшинства на Украине нет. С таким утверждением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, в то время как Еврокомиссия дала невысокую оценку работе Киева в направлении обеспечения статуса нацменьшинств.

"Я хочу обратить внимание, что такого понятия, как российское национальное меньшинство, в целом не существует на Украине", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Стефанишина также считает, что ни один из европейских лидеров не должен настаивать на том, чтобы Украина уделяла внимание русскому языку.

Кроме того, она заявила, что Киев предостерегал Венецианскую комиссию "от такого подхода" к оценке положения национальных меньшинств, однако комментарии украинских властей "не были услышаны".

Ранее эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям. Власти Венгрии призывали Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии и прекратить нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт неоднократно заявлял, что не поддержит намерение Киева присоединиться к Евросоюзу до тех пор, пока власти этой страны не прекратят нарушать права этнических венгров.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому, Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса, а именно принял законодательство о судебной реформе и свободе СМИ. Прогресс в реформе конституционного суда был оценен на четверку по пятибалльной шкале. А в части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, по деолигархизации и статусу меньшинств Киев "получил" тройку.