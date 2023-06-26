26 июня, 14:38,
обновлено 26 июня, 15:42
Военная операция на Украине

Главы МИД ЕС не смогли согласовать поставку Киеву оружия на €500 млн из Еврофонда мира

Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, он будет "работать со всеми участниками, чтобы добиться" утверждения транша

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Главы МИД ЕС не смогли согласовать выделение Киеву восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира в €500 млн. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

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"Восьмой транш помощи пока согласовать не удалось, но я буду работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения", - отметил он. Боррель не стал скрывать, что Венгрия продолжает блокировать выделение Украине военной помощи на €500 млн из Европейского фонда мира. Будапешт отказывается давать согласие до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".

В то же время министры иностранных дел одобрили в Люксембурге увеличение объема Европейского фонда мира на €3,5 млрд, откуда ЕС выделяет деньги на поставки оружия Украине. Теперь объем фонда составляет €12 млрд, сообщил Совет ЕС. 

Теги:
УкраинаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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