Главы МИД ЕС не смогли согласовать поставку Киеву оружия на €500 млн из Еврофонда мира

Как заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, он будет "работать со всеми участниками, чтобы добиться" утверждения транша

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Главы МИД ЕС не смогли согласовать выделение Киеву восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира в €500 млн. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Восьмой транш помощи пока согласовать не удалось, но я буду работать со всеми участниками, чтобы добиться его утверждения", - отметил он. Боррель не стал скрывать, что Венгрия продолжает блокировать выделение Украине военной помощи на €500 млн из Европейского фонда мира. Будапешт отказывается давать согласие до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны".

В то же время министры иностранных дел одобрили в Люксембурге увеличение объема Европейского фонда мира на €3,5 млрд, откуда ЕС выделяет деньги на поставки оружия Украине. Теперь объем фонда составляет €12 млрд, сообщил Совет ЕС.