26 июня, 14:43
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Трюдо не стал давать оценку событиям в России

Премьер-министр Канады назвал их внутренним делом страны

ОТТАВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал произошедшие в минувшие выходные события в России внутренним делом страны и не стал давать им оценку.

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"Я думаю, что у всех есть много вопросов о том, что это на самом деле означает [случившееся в РФ]. У нас пока не так много ответов и есть очень много спекуляций [по этому поводу], которые могут быть крайне контрпродуктивными, - заявил Трюдо журналистам по итогам заседания Совета министров Северных стран на островах Вестманн в Исландии, в котором глава канадского правительства принял участие. - Очевидно, что это внутреннее дело России".

При этом Трюдо отметил, что участники заседания обсуждали события в России с точки зрения того, как они могут отразиться на безопасности их стран и международной стабильности. Он также не стал давать оценку тому, как это может отразиться на украинском конфликте, но заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Киев. Его выступление транслировали канадские телеканалы. 

Теги:
КанадаРоссияТрюдо, ДжастинПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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