Зеленский заявил, что побывал в расположении группировки украинских войск "Хортица"

Президент Украины отметил, что встречался с подразделениями ВСУ ОСГВ "Хортица"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что побывал в расположении оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

"Честь быть сегодня здесь, поговорить с командующим", - сказал Зеленский на видеозаписи, которую опубликовал в своем Telegram-канале.

В подводке к ролику он написал, что встречался с подразделениями ВСУ ОСГВ "Хортица".

По информации из открытых источников, ОСГВ "Хортица" ведет боевые действия со стороны подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР, а также на линии соприкосновения с российскими силами в ЛНР. Где именно побывал Зеленский, не указывается. При этом, по данным украинских СМИ, командующим этой ОСГВ является командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Чуть позже Зеленский выложил еще одно видео, на котором он, как утверждается, находится на заправочной станции в подконтрольной Киеву части ДНР.