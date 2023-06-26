26 июня, 14:55

Зеленский заявил, что побывал в расположении группировки украинских войск "Хортица"

Президент Украины отметил, что встречался с подразделениями ВСУ ОСГВ "Хортица"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что побывал в расположении оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Честь быть сегодня здесь, поговорить с командующим", - сказал Зеленский на видеозаписи, которую опубликовал в своем Telegram-канале.

В подводке к ролику он написал, что встречался с подразделениями ВСУ ОСГВ "Хортица".

По информации из открытых источников, ОСГВ "Хортица" ведет боевые действия со стороны подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР, а также на линии соприкосновения с российскими силами в ЛНР. Где именно побывал Зеленский, не указывается. При этом, по данным украинских СМИ, командующим этой ОСГВ является командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Чуть позже Зеленский выложил еще одно видео, на котором он, как утверждается, находится на заправочной станции в подконтрольной Киеву части ДНР. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация