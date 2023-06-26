Боррель заявил, что ЕС разработает стратегию на случай "политической нестабильности в РФ"

Глава внешнеполитической службы Евросоюза добавил, что пока такой стратегии нет

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Евросоюз будет разрабатывать стратегию на случай возникновения "политической нестабильности в России", пока такой стратегии нет. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Такую стратегию нельзя разработать быстро, прошло только 24 часа. Но теперь мы будем работать над этим, проводить консультации. Но нужно понимать, что то, что произошло, - это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, есть ли у Евросоюза стратегия на случай возникновения политической нестабильности в России в будущем.

По его словам, ЕС начнет работать над этим, анализируя случившееся. "Мы будем работать, все будут анализировать всевозможные сценарии", - добавил он.