26 июня, 14:54,
обновлено 26 июня, 15:18
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Боррель заявил, что ЕС разработает стратегию на случай "политической нестабильности в РФ"

Глава внешнеполитической службы Евросоюза добавил, что пока такой стратегии нет

ЛЮКСЕМБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Евросоюз будет разрабатывать стратегию на случай возникновения "политической нестабильности в России", пока такой стратегии нет. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

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"Такую стратегию нельзя разработать быстро, прошло только 24 часа. Но теперь мы будем работать над этим, проводить консультации. Но нужно понимать, что то, что произошло, - это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, есть ли у Евросоюза стратегия на случай возникновения политической нестабильности в России в будущем.

По его словам, ЕС начнет работать над этим, анализируя случившееся. "Мы будем работать, все будут анализировать всевозможные сценарии", - добавил он. 

Теги:
РоссияБоррель, ЖозепПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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