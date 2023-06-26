Британский генерал заявил, что военные ВСУ выигрывают время для НАТО в ходе конфликта с РФ

Начальник Генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс отметил, что, несмотря на утверждения о политической нестабильности в России, российские войска "удерживают территории" на Украине

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Сопротивление украинских военнослужащих в ходе конфликта с Россией помогает НАТО выиграть время и модернизировать свои силы. Об этом заявил в понедельник начальник Генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс.

"Храбрость украинцев и их жертвы позволяют нам выиграть время. Время для модернизации и обучения. Время для того, чтобы гарантировать, что мы готовы к сдерживанию", - сказал он, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI). Сандерс выразил мнение, что вне зависимости от исхода нынешнего конфликта "российская угроза будет оставаться". Он отметил, что, несмотря на утверждения о политической нестабильности в РФ, российские войска "удерживают территории" на Украине.

"Я склонен следовать совету тех, кто живет на восточном фланге НАТО и знает, что никогда не следует списывать Москву со счетов. Тех, кто знает, что на протяжении своей долгой и турбулентной истории Россия неоднократно возрождалась. Нам также нужно исходить из того, что разделенная Россия вряд ли пойдет на пользу европейской безопасности", - добавил военачальник.