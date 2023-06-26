Столтенберг: НАТО готова "быстро реагировать" на передислокацию ЧВК "Вагнер" в Белоруссию

Сейчас альянс не имеет подтверждений этого, отметил генсек

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. НАТО в случае необходимости готова отреагировать на возможное перебазирование ЧВК "Вагнер" в Белоруссию, однако сейчас не имеет подтверждений этого. Об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслировала пресс-служба НАТО.

"Пока рано точно говорить, события быстро развиваются. Мы, конечно, очень пристально следим, и мы готовы быстро реагировать, если возникнет такая потребность. С другой стороны, нужно понимать, что это [мятеж ЧВК "Вагнер"] внутреннее дело России, тогда как НАТО сосредоточена на поддержке Украины. Это не задача НАТО вмешиваться в это дело. Дело НАТО - не позволить себя запугать", - сказал он, не уточнив, какие именно шаги может принять альянс в случае передислокации ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Белоруссию". Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги".