Египет объявил о возможности получения бесплатной транзитной визы на 96 часов

Ее можно оформить по прибытии в международный аэропорт Каира

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Египетские власти предоставили возможность получения бесплатной транзитной визы на территории страны на срок до четырех суток. Об этом в понедельник сообщили в головном офисе авиакомпании Egypt Air в Каире.

По словам представителя авиаперевозчика, "теперь появилась возможность получить транзитную визу для въезда в Египет на срок от 8 до 96 часов". Транзитную визу, добавил он, можно бесплатно оформить по прибытии в международный аэропорт Каира.

В офисе Egypt Air уточнили, что при намерении получить такую визу пассажир после прилета должен обратиться в транзитный офис авиакомпании и заполнить специальную справку-форму, обычную для таких случаев.

Как указали в Egypt Air, такое решение было принято с целью активизации въездного туризма "в общем направлении государства на достижение целей устойчивого развития и для обеспечения поддержки путешественников и гостей Египта".