На Украине планируют разрешить олигархам финансировать партии на ограниченные суммы

Документ вводит ограничения на общий годовой размер взносов в поддержку партии для одного гражданина страны

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Правительство Украины внесло в парламент законопроект, который вопреки ранее введенному запрету разрешает олигархам финансировать политические партии, но ограничивает сумму взносов - чуть более $40 тыс. в год для физических и почти $85 тыс. для юридических лиц. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

В своем Telegram-канале он сообщил, что законопроект предусматривает внесение изменений в ряд законов, в том числе о минимизации олигархического влияния на политические партии и о механизме государственного финансирования партий.

Предложенный законопроект вводит ограничения на общий годовой размер взносов в поддержку политической партии для одного гражданина Украины. Такой взнос должен составлять не более 20% совокупного дохода гражданина за последние пять лет и не более 600 размеров прожиточного минимума. Сейчас размер прожиточного минимума в стране составляет 2 589 гривен ($70) в месяц. Таким образом, максимальный взнос в поддержку политической партии, который в год может вносить гражданин Украины, не должен превышать $42 тыс. Как сообщил Мельничук, предложенный законопроект также ограничивает годовой размер взносов в поддержку политической партии для юридических лиц, он не должен превышать 1 200 размеров прожиточного минимума, что составлять в настоящее время $84 тыс. в год.

По словам Мельничука, законопроект закрепит право на получение государственного финансирования для политических партий, получивших на парламентских выборах не менее 2% голосов избирателей. Сейчас право на госфинансирование на Украине имеют партии, получившие на выборах более 5% голосов.

В ноябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятый Верховной радой закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Олигархами в законе названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Закон предлагает создание реестра олигархов, который однако пока не составлен. Документ должен был вступить в силу через полгода и действовать на протяжении десяти лет, но этого до сих пор не произошло ввиду отсутствия реестра олигархов.

Закон предусматривает жесткие мер, ограничивающие влияние олигархов. В частности, им запрещено делать какие-либо пожертвования политическим партиям. В середине июня этого года Венецианская комиссия, консультативный орган при Совете Европы, рекомендовала властям Украины отложить реализацию закона об олигархах и подвергла его критике. Венецианская комиссия посоветовала украинским властям отказаться от персонального подхода, направленного на конкретных лиц, и перейти к системным мерам по борьбе с влиянием олигархов. В частности, комиссия рекомендовала ввести четкие правила финансирования политических партий.