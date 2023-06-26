26 июня, 16:03

СМИ: на юге Афганистана двое детей погибли при взрыве боеприпаса

Инцидент произошел в районе Шах-Вали-Кот на севере провинции Кандагар

ТАСС, 26 июня. Двое детей погибли в результате взрыва минометного снаряда в афганской провинции Кандагар, расположенной на юге страны. Об этом сообщила в понедельник газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

По ее данным, инцидент произошел в районе Шах-Вали-Кот на севере провинции. Дети играли в поле и случайно обнаружили неразорвавшийся снаряд. Источники утверждают, что оба погибших ребенка были ровесниками.

Газета отметила, что недавно в Кандагаре уже произошла похожая трагедия: тогда трое детей погибли, еще один ребенок пострадал в результате детонации неразорвавшихся мин и боеприпасов. Информации о точной дате инцидента Hasht-e Subh не привела.

По данным ЮНИСЕФ, в 2022 году более 700 детей были убиты или покалечены в Афганистане из-за неразорвавшихся боеприпасов. Афганские дети часто гибнут, играя с боеприпасами или собирая металлолом. 

Теги:
Афганистан
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