Новый посол России в Ливии вручил верительные грамоты главе Президентского совета

Айдар Аганин "высоко оценил усилия Президентского совета по достижению мира и стабильности на всей территории страны"

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Новый посол России в Ливии Айдар Аганин вручил в понедельник верительные грамоты главе Президентского совета страны Мухаммеду аль-Менфи. Об этом сообщил ливийский новостной портал Al Watan

Во время церемонии аль-Менфи "подтвердил глубину двусторонних отношений между Ливией и Россией и заинтересованность ливийской стороны во вкладе России как постоянного члена Совета Безопасности ООН в стабилизацию ситуации в Ливии и реализацию мечты ливийцев о проведении парламентских и президентских выборов", указывается в сообщении. Глава Президентского совета пожелал новому послу "успехов в исполнении его обязанностей в период работы в Ливии".

Аганин в свою очередь "высоко оценил усилия Президентского совета по достижению мира и стабильности на всей территории страны". Он также передал аль-Менфи приветствия от главы российского государства Владимира Путина.