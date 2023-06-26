26 июня, 16:17,
обновлено 26 июня, 16:39
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Байден заявил о непричастности США и Запада в целом к попытке мятежа в России

Tom Brenner/ Getty Images
Президент США Джо Байден
© Tom Brenner/ Getty Images

Это была часть борьбы внутрироссийской системы, сказал президент США

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заверяет, что коллективный Запад не был причастен к попытке мятежа в России.

"Мы ясно дали понять, что не были вовлечены [в события в России в пятницу и субботу]. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы", - сказал Байден, выступая в понедельник в Белом доме.

При этом он заявил, что Вашингтон, независимо от дальнейшего развития событий в России, продолжит оказывать помощь Украине. Байден отметил, что довел это до сведения президента Украины Владимира Зеленского в состоявшемся между ними на выходных телефонном разговоре.

По его словам, США были готовы к нескольким сценариям.

Байден намерен провести новые телефонные консультации с другими лидерами Запада по ситуации в РФ. 

Теги:
СШАРоссияБайден, ДжоПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
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