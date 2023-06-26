В ООН не комментируют сообщения СМИ о мирных переговорах по Украине в июле

В организации заявили, что не могут назвать никаких дат

ООН, 26 июня. /ТАСС/. ООН не располагает информацией о планах проведения в июле переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Я не могу назвать в связи с этим никаких дат. Если будут какие-либо мероприятия с нашим участием, мы сообщим", - сказал он.

Ранее германский телеканал ARD проинформировал, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине с участием дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Консультации прошли по инициативе Киева. Согласно данным ARD, официальные переговоры по урегулированию конфликта могут состояться уже в июле.