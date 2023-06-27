Суданский спецназ объявил о перемирии с армией в связи с празднованием Ид аль-Адха

Оно будет действовать до 2 июля

КАИР, 27 июня. /ТАСС/. Глава сил быстрого реагирования (спецназа) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) в одностороннем порядке объявил о перемирии с суданской армией. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

Перемирие вступает в силу во вторник и будет действовать в дни мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Ранее в понедельник телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя спецназа информировал о том, что консультации между противоборствующими сторонами по прекращению огня отложены до окончания Ид аль-Адха, который в 2023 году завершится 2 июля.

Последнее из перемирий между армией и спецназом, которое объявлялось на три дня, официально завершилось в минувшую среду, однако уже накануне стороны в очередной раз вступили в вооруженные столкновения в столице страны. За минувшие два месяца участники суданского конфликта более 10 раз объявляли о перемирии, но ни одно из них не было соблюдено в полном объеме.