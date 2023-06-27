Bloomberg: глава Минфина США посетит Китай в начале июля

Официально детали визита пока не оглашались, сообщило агентство

ТАСС, 27 июня. Министр финансов США Джанет Йеллен планирует посетить Пекин в начале июля. Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, во время визита Йеллен проведет первые со времени назначения нынешнего вице-премьера Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэна переговоры высокого уровня.

Как отмечает агентство, Йеллен откладывала визит в Китай до "нужного времени". Дата поездки и ее цель обсуждались на условиях анонимности, поскольку детали визита официально не оглашались.

18-19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Он заявил, что еще несколько представителей американской администрации посетят Китай в скором времени. Госсекретарь также сообщил, что пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон и тот принял приглашение. Это первое посещение Китая главой Госдепартамента США с октября 2018 года.

В новость внесена правка (01:02 мск) - передается с исправлением в лиде сведений о китайском коллеге Йеллен, верно - Хэ Лифэн