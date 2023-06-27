Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о судоходстве по внутренним путям

Стороны должны обеспечить друг для друга такие же условия захода в порты, пользования якорными стоянками и доступа ко всем видам услуг, как и для своих судов, следует из документа

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Белоруссия ратифицировала межправительственное соглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Соответствующий закон, подписанный президентом республики Александром Лукашенко, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о судоходстве по внутренним водным путям, подписанное в городе Москве 28 декабря 2022 года", - говорится в документе, который ранее был принят и одобрен обеими палатами белорусского парламента.

Межправсоглашение о судоходстве по внутренним водным путям определяет возможность для судов под флагами подписавших документ сторон осуществлять судоходство между портами, расположенными на внутренних водных путях обоих государств, а также из этих портов в порты третьих государств и в обратном направлении. Кроме того, разрешается судоходство в целях транзита.

Решение о возможности осуществления каботажных перевозок грузов и пассажиров судами одной стороны по внутренним водным путям другой стороны будет приниматься созданной в соответствии с соглашением смешанной комиссией. Подписанты обязуются принять необходимые меры для максимального ускорения и упрощения пограничных, таможенных, санитарных и прочих формальностей.

Соглашение предписывает каждой стороне обеспечить для другой стороны такие же условия захода в порты, пользования якорными стоянками, доступа ко всем видам услуг, как и для своих судов. Аналогично устанавливается и размер навигационных, портовых и других сборов и платежей.

Документ вступает в силу через 30 дней со дня получения последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур.