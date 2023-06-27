Новую БМП в США будет выпускать General Dynamics или American Rheinmetall

Контракт с этими компаниями уже подписан, сообщили в пресс-службе американских Сухопутных войск

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Новую боевую машину пехоты (БМП) для Сухопутных войск (Армии) США на замену Bradley будет производить либо General Dynamics, либо American Rheinmetall Vehicles. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба американских Сухопутных войск.

По ее свидетельству, контракт с этими двумя компаниями с твердо фиксированной стоимостью на общую сумму порядка $1,6 млрд, предусматривающий подготовку детального цифрового проектирования, а затем и передачу Пентагону "до 11 машин-прототипов", уже подписан. Предполагается, что общая стоимость окончательного соглашения на выпуск этой бронетехники, которое будет впоследствии заключено или с General Dynamics, или с American Rheinmetall Vehicles, может превысить $45 млрд.

Подписать эту договоренность планируется "ближе к концу 2027 финансового года", уточнила пресс-служба Армии США. Согласно изложенным ею сведениям, первые поставки новых БМП ожидаются в 2029 финансовом году. В общей сложности на разработку этой техники для Сухопутных войск США изначально претендовало пять компаний (две упомянутые, а также Point Blank Enterprises, Oshkosh Defense и BAE Systems Land and Armaments). Решение о том, сколько всего новых БМП будет закуплено, Сухопутные войска США собираются принять к 2027 году.

American Rheinmetall Vehicles - это дочернее предприятие германского оборонного концерна Rheinmetall, базирующееся в штате Мичиган. Там же располагается штаб-квартира General Dynamics.

Вашингтон с недавних пор поставляет БМП Bradley Киеву. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожено уже 18 этих бронемашин. Rheinmetall производит танки Leopard, которые передаются Украине Германией. Несколько этих танков также подбито в ходе СВО.