26 июня, 23:35

Япония планирует укреплять отношения с экспортерами водорода и полезных ископаемых

Токио рассматривает водород как перспективный альтернативный источник энергии, в то время как полезные ископаемые требуются стране в области производства аккумуляторов для электромобилей

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Власти Японии составили план по укреплению отношений со странами - экспортерами водорода и полезных ископаемых ради осуществления процесса декарбонизации и обеспечения экономического развития. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что японские власти рассматривают водород как перспективный альтернативный источник энергии, в то время как полезные ископаемые требуются Токио в области производства аккумуляторов для электромобилей. В этой связи Япония намерена усиливать сотрудничество с 25 государствами, включая Канаду, Австралию, Демократическую Республику Конго, Замбию и Перу. Эти страны получат от Токио дополнительные инвестиции в сфере добычи ресурсов, а также будут обеспечены доступом к передовым японским технологиям в ходе реализации своих проектов, подчеркивает телеканал.

Япония стремится к 2050 году достичь полной декарбонизации за счет использования водорода, возобновляемых источников энергии и утилизации углекислого газа, вырабатываемого промышленными предприятиями. 

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