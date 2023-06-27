Байден пригласил премьера Италии посетить США с визитом в июле

В ходе телефонного разговора политики также обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Италии Джорджу Мелони посетить США с визитом и провести встречу в Белом доме в июле. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора политиков.

"Президент Байден пригласил премьер-министра Мелони посетить Белый дом в июле", - следует из текста документа. Ранее сообщалось, что, предположительно, в течение лета Мелони должна совершить поездку в Вашингтон.

Лидеры также обсудили "недавние события в России", подготовку к предстоящему саммиту НАТО и "подтвердили неизменную поддержку Украине".