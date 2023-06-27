Глава МИД Великобритании обсудит членство Швеции в НАТО во время визита в страну

Лондон прилагает все усилия для того, чтобы Швеция была принята в альянс "как можно скорее", отметил Джеймс Клеверли

ТАСС, 27 июня. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Швецию на этой неделе. Как сообщила во вторник газета The Independent, политик продолжит линию поддержки вступления скандинавской страны в НАТО.

По ее данным, Клеверли проведет встречи со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом и министром обороны Швеции Полом Йонсоном, с которыми обсудит европейскую безопасность и наращивание военного сотрудничества двух стран, включая совместные учения. Встреча пройдет на острове Готланд в Балтийском море.

Перед поездкой Клеверли заявил, что "отношения Великобритании и Швеции имеют тысячелетнюю историю и играют еще более важную роль в европейской безопасности на сегодняшний день". Также он отметил, что Лондон прилагает все усилия для того, чтобы Швеция была принята в НАТО "как можно скорее".

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. Для урегулирования этих вопросов перед саммитом НАТО в 2022 году между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан меморандум с перечнем конкретных шагов, которые, по мнению Анкары, должны сделать две северные страны.

Парламент Турции одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО 30 марта. 4 апреля Финляндию официально приняли в состав блока в качестве 31-го члена альянса.