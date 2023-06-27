По мнению Скотта Риттера, россияне готовы заплатить любую цену для спасения своего народа

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Россия в конечном итоге одержит победу в конфликте на Украине, так как для нее, в отличие от оказывающего помощь киевским властям Запада, это является вопросом жизни и смерти. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty в среду.

"Россия осознает, что этот конфликт является вопросом выживания, носит экзистенциальный характер. Они не могут проиграть, потому что иначе той России, которую они любят, которую с таким трудом восстанавливали после 90-х, не станет. Так что это буквально вопрос жизни и смерти для России", - сказал он.

Риттер добавил, что киевские власти получают западные вооружения и технологии, так как США и другие страны НАТО не хотят, чтобы им доставляли их солдат как "тела в мешках". "Они [россияне] готовы заплатить любую цену для спасения своего народа. А какую цену готов заплатить коллективный Запад? Ответ - едва ли хоть что-нибудь", - резюмировал он.

Как ранее сообщили в Минобороны России, украинская сторона с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери киевских силовиков составили до 3 715 человек. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери Украины. В свою очередь газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации проинформировала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.