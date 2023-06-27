СМИ: Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг ЧВК "Вагнер"

Таким образом госсекретарь якобы хотел получить гарантию, что ни один американский дипломат своими высказываниями не создаст впечатление причастности США к произошедшему в России, сообщает Axios со ссылкой на источники

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером 23 июня разослал сотрудникам американского внешнеполитического ведомства по всему миру срочную телеграмму, запрещающую комментировать попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России. Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, Блинкен запретил всем сотрудникам Госдепартамента говорить о мятеже и обсуждать с кем-либо обстановку в России. Если же чиновников спрашивали о происходящем в РФ представители иностранных правительств, они должны были говорить лишь, что США следят за ситуацией. В письме также отмечалось, что за ходом событий наблюдают непосредственно Блинкен и его ближайшее окружение среди сотрудников.

Как сказал изданию один из получивших послание госсекретаря, его адресаты предположили, что таким образом Вашингтон хотел гарантировать, что ни один американский дипломат не скажет ничего, что могло бы создать впечатление причастности США к кризису в России.

По мнению другого собеседника портала из Госдепартамента, Блинкен хотел, чтобы американские чиновники дождались более подробной картины происходящего, прежде чем комментировать ее.

Как отмечает Axios, эта телеграмма свидетельствует, что сообщения о мятеже серьезно встревожили американскую администрацию. Письмо указывает и на то, как важно для Белого дома и Госдепартамента было контролировать как публичные, так и частные заявления представителей США по этому вопросу, подчеркивает портал.